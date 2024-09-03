"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ТКС"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях МКПАО "ТКС Холдинг", открытую 20 марта 2024 года, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Мы подтверждаем идею "Лонг ТКС" и ожидаем +10% к октябрю с текущих уровней, - пишут эксперты. - Несмотря на сильный финансовый релиз и возврат к дивидендам, акции снижаются вместе с рынком и с подтверждения идеи в августе опустились на 12% (-1% против рынка). Мы считаем текущие уровни неоправданными".

Стратеги указывают факторы в пользу покупки акций:

- Хороший рост - клиентская база уже достигла 44 млн на конец 2К24 (+24% г/г).

- Возврат к дивидендам по итогам 3К24 - дивполитика 30% прибыли по МСФО.

- Приобретение Росбанка - рост бизнеса, потенциальный позитив.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.