"Финам" открыл торговую идею: продавать акции ГК ПИК с целью 522 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "ПИК-специализированный застройщик" с целью 522 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 675 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сейчас рынок закладывает ожидания по снижению финансовых показателей девелоперов, отмечают аналитики. В основном это связано с насыщением рынка первичной недвижимости, высокой ставкой и изменением условий льготной ипотеки.

"С технической точки зрения акции находятся в устойчивом тренде на снижение. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,2", - указывают в "Финаме".

ПАО "ПИК-СЗ" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

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