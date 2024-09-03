Бумаги Fix Price ждут улучшения общерыночных настроений для полноценного восстановления - "Велес Капитал"

Бумаги Fix Price ждут улучшения общерыночных настроений для полноценного восстановления, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Расписки Fix Price подскочили во вторникбез конкретных фундаментальных причин вслед за обновлением накануне исторического минимума 159,7 руб. вместе с падением всего рынка, - указывает эксперт. - Котировки стремятся к краткосрочному сопротивлению 203 руб., стабилизация выше позволила бы рассчитывать на дальнейший рост в район следующих сопротивлений 223 руб. и 238 руб., после чего - при позитивном сценарии на смену в том числе среднесрочного тренда. Ниже 203 руб. преобладающими остаются нисходящие риски с возможным обновлением недавних минимумов. Фундаментально наш взгляд на Fix Price при этом сохраняется позитивным с целевой ценой 437 руб. Одним из привлекательных инвестиционных факторов для Fix Price является также возвращение к выплате дивидендов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.