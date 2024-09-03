Возможен рост цены нефти до $78-79/барр. в сентябре - Freedom Finance Global

Возможен подъем котировок нефти марки Brent до $78-79 за баррель до конца сентября текущего года на фоне роста деловой активности в промпроизводстве КНР, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Индекс деловой активности (PMI) S&P Global в производственном секторе Китая за август вырос с июльских 49,8 пункта до 50,4 при консенсусе 50 пунктов. Напомним, что показатель выше 50 пунктов указывает на расширение деловой активности. Данные S&P Global отражают ситуацию для некрупных промышленных компаний КНР. Это должно усилить спрос на энергоносители, что обеспечит их мировые цены драйвером роста, так как страна является лидирующим импортером этих товаров. На таком фоне можно прогнозировать рост цен на нефть марки Brent до $78-79 за баррель до конца сентября. Впрочем, с октября ожидаем возобновление падения котировок из-за увеличения добычи участниками соглашения ОПЕК+", - пишет эксперт в комментарии.

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