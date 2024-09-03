Цена нефти, скорее всего, будет находиться в диапазоне $75-79/барр. в сентябре - SberCIB

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут находиться в диапазоне $75-79 за баррель в сентябре текущего года, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

"В августе 2024 года средняя цена барреля нефти марки Brent снизилась на $5, до $79,3 за баррель, на фоне возможной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и опасений снижения спроса. Планы ОПЕК+ нарастить добычу и слабая статистика из КНР будут сильно давить на котировки "черного золота", - отмечают эксперты в комментарии.

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