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03 сентября 2024 года 13:22
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную долгосрочную оценку акций Газпрома
"Т-Инвестиции" в целом сохраняют нейтральную оценку котировок акций "Газпрома" в долгосрочной перспективе, сообщается в материале аналитика Александры Прытковой. "Недавно газовый гигант порадовал инвесторов отчетом за 1П24. Выручка увеличилась на 24% г/г (в основном за счет роста продаж жидких углеводородов на 40% г/г и частичной консолидации результатов "Сахалинской энергии"); чистая прибыль - х3,5 г/г, до 1,04 трлн руб. (в том числе благодаря доходу от курсовых разниц в 171 млрд руб.). На фоне такого роста прибыли инвесторы стали рассчитывать на дивиденды за текущий год. Однако тут все не так просто, - указывает эксперт. - Дивполитика "Газпрома" подразумевает выплату 50% от чистой прибыли, скорректированной на убытки/доходы от курсовых разниц; инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия; обесценения нефинансовых активов. После таких корректировок чистая прибыль составляет всего 779 млрд руб. (+26% г/г). Исходя из этого вклад первого полугодия в дивиденды за весь 2024 год может составить порядка 16,5 руб./акцию (доходность - 13,3%). Однако, помимо положительной скорр. чистой прибыли, важными критериями для определения размера выплат (и осуществления выплат вообще) являются еще и долговая нагрузка ( сейчас чистый долг/EBITDA выше 2,5х, хотя компания в пресс-релизе использует корректировки и указывает показатель на уровне 2,4х); план капитальных расходов (в первом полугодии они сократились на 11% г/г, однако общий объем инвестиций на 2024 год увеличен почти до 2,64 трлн руб.); свободный денежный поток (FCF) (в первом полугодии он был в минусе на 628 млрд руб., хотя в пресс-релизе используются корректировки, из-за чего показатель в минусе всего на 27 млрд руб.)". "Таким образом, выплата дивидендов будет сильно зависеть от второго полугодия. Но с учетом текущих тенденций (отрицательный FCF, обширная инвестпрограмма, вероятность дальнейшего снижения экспортных поставок) мы допускаем, что "Газпром" может вновь пропустить выплату дивидендов. В целом сохраняем нейтральный взгляд на акции компании в долгосрочной перспективе", - заключает Прыткова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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