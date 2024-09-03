Фондовый рынок справедливо оценивает акции Магнита - "Газпромбанк Инвестиции"

Российский фондовый рынок в настоящее время справедливо оценивает акции "Магнита", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Он продемонстрировал опережающий рост расходов над доходами, что оказало негативное влияние на операционную эффективность и чистую прибыль. Компания направила часть денежных средств на погашение кредитов и займов и увеличила капитальные затраты, что может снизить потенциальный объем денежных средств для выплат дивидендов. Мы считаем, что рынок справедливо оценивает бумаги", - пишут эксперты в комментарии.

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