Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Восточный экономический форум (ВЭФ-2024);

- индексы деловой активности в производственном секторе США за август от PMI и ISM;

- "Московская биржа" опубликует объемы торгов за август 2024 года.

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