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Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Самолета"
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03 сентября 2024 года 10:08
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Самолета"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ГК "Самолет", открытую 23 мая 2024 года, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Закладываем рост к середине октября 2024 года на 10% с текущих ценовых уровней. Из-за сильной коррекции фондового рынка идея пока не принесла ожидаемого дохода и с момента открытия показала негативную динамику в 45% (минус 25% против рынка). Считаем коррекцию избыточной и ждем отскок", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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