Ближайшей целью индекса RGBI является уровень 100п - ПСБ

Ближайшей целью снижения для ценового индекса RGBI выступает уровень в 100 пунктов, корпоративные флоатеры эмитентов с рейтингом "ААА/АА" пока остаются актуальной инвестиционной идеей, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI в понедельник в третий раз протестировал годовые минимумы на отметке 103 пункта, закрывшись на уровне 102,8 пункта. Закрепление ниже сформировавшегося сильного уровня поддержки индекса (103 пункта) открывает перед индексом ближайшую цель в 100 пунктов. Факторы для снижения пока остаются прежними - закрепление инфляции на отметке 9% при неоднозначных сигналах ЦБ РФ относительно дальнейшей динамики ключевой ставки, - пишет эксперт. - На наш взгляд, риски дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики сохраняются и попытки поиска точки разворота в ОФЗ могут привести к нежелательному результату для инвесторов. Дополнительным фактором давления на котировки госбумаг остается предложение новых ОФЗ со стороны Минфина с премией к рынку. В этом ключе корпоративные флоатеры эмитентов с рейтингом "ААА/АА" пока остаются актуальной инвестиционной идеей".

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