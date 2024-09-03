"Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги Globaltrans

"Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы котировок депозитарных расписок Globaltrans, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Отмена дивидендной политики компании стала ключевой новостью для многих инвесторов, в связи с чем котировки бумаг железнодорожного оператора полувагонов и вагонов-цистерн находились под сильным давлением. При этом финансовые показатели компании (за 6М24 по МСФО) продемонстрировали хорошую динамику, и, несмотря на снижение грузооборота и погрузки, Globaltrans добился роста выручки и свободного денежного потока, а также значительно увеличил имеющуюся чистую денежную позицию с начала года, - указывают эксперты. - Однако, учитывая, что компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты, и возможный рост капитальных затрат с 2025 года на обновление парка вагонов, мы в настоящее время нейтрально смотрим на расписки".

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