Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Газпрома

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Благодаря лучшим, чем прогнозировалось, показателям отчета эмитента о прибылях и убытках за 1П24, а также уменьшению за счет консолидации "Сахалинской энергии", скорректированного чистого долга на 0,3 трлн руб. (до 4,7 трлн руб.) существенно повышается вероятность выплаты дивидендов за текущий год, размер которых оцениваем в 28,4 руб./акцию, что соответствует доходности в 23%. Показатель EBITDA за 2П23 был слишком удручающим, чтобы его можно было еще "испортить" во 2П24, а отношение чистого долга к EBITDA даже в случае выплаты дивидендов останется ниже 2,5", - пишет эксперт.

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