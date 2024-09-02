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02 сентября 2024 года 15:22
Инвесторы справедливо оценивают акции ВИ.ру - "Газпромбанк Инвестиции"
Российский фондовый рынок в настоящее время справедливо оценивает акции "ВсеИнструменты.ру", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент продемонстрировал динамичный рост бизнеса в первом полугодии 2024 года, а также рост эффективности операционной деятельности (показатель операционной рентабельности без учета расходов на основе акций). Однако с целью своего развития компания прибегает к использованию заемных средств и аренды, что в условиях высоких процентных ставок оказывает существенное давление на чистую прибыль, которое может усугубиться при замедлении темпов роста доходов компании, - отмечают эксперты в обзоре. - Потенциальному инвестору необходимо учитывать, что "ВсеИнструменты.ру" являются "компанией роста", замедление которого может оказать существенное негативное влияние на цену акций, в условиях реализации текущей жесткой денежно-кредитной политики Банка России, направленной на охлаждение экономики. Исходя из текущих котировок, мы считаем, что рынок справедливо оценивает бумаги". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВСЕИНСТРУМЕНТЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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