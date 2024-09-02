Инвесторы справедливо оценивают акции ВИ.ру - "Газпромбанк Инвестиции"

Российский фондовый рынок в настоящее время справедливо оценивает акции "ВсеИнструменты.ру", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент продемонстрировал динамичный рост бизнеса в первом полугодии 2024 года, а также рост эффективности операционной деятельности (показатель операционной рентабельности без учета расходов на основе акций). Однако с целью своего развития компания прибегает к использованию заемных средств и аренды, что в условиях высоких процентных ставок оказывает существенное давление на чистую прибыль, которое может усугубиться при замедлении темпов роста доходов компании, - отмечают эксперты в обзоре. - Потенциальному инвестору необходимо учитывать, что "ВсеИнструменты.ру" являются "компанией роста", замедление которого может оказать существенное негативное влияние на цену акций, в условиях реализации текущей жесткой денежно-кредитной политики Банка России, направленной на охлаждение экономики. Исходя из текущих котировок, мы считаем, что рынок справедливо оценивает бумаги".

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