"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4220 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 4220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,44%, стоп-приказ: 3380 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Основные сегменты "Яндекса" приносят стабильный денежный поток, что, по мнению аналитиков, позволяет инвестировать в развивающиеся направления, а когда они станут прибыльными - выплачивать дивиденды. К 2025 году свободный денежный поток "Яндекса" может стать положительным благодаря выходу "Яндекс Маркета" на самоокупаемость, а к 2028 году может достичь около 20% от выручки.

"С технической точки зрения цена подошла к уровню поддержки. В отличие от большинства российских бумаг, долгосрочный тренд по "Яндексу" все еще восходящий. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3380 руб. риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05", - указывают в "Финаме".

"Яндекс" - крупнейшая IT-компания в России, чей поисковик входит в пятерку лучших в мире. Она также является владельцем ведущего сервиса онлайн-заказа такси в России, одного из крупнейших маркетплейсов в стране, сервиса доставки еды и продуктов, а также стриминговых платформ.

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