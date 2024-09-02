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02 сентября 2024 года 14:12
Акции Газпром нефти, Полюса и НОВАТЭКа интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
Акции "Газпром нефти", "Полюса" и "НОВАТЭКа" интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Василий Буянов. "Скорее всего, российский рынок акций продолжит падать на этой неделе - факторы давления сохраняют силу, - прогнозирует эксперт. - Индекс Мосбиржи стремительно приближается к уровню 2600, который трудно преодолеть только лишь психологически - его эффективность раньше не подтверждалась. Это серьезно повышает риски дальнейшего падения до поддержки вблизи 2500, но не исключает возможности роста отдельных компаний даже в таких условиях. В частности, в акциях "Газпром нефти", "Полюса" и "НОВАТЭКа". Впереди у "Газпром нефти" - выплата дивиденда за I полугодие. На взгляд Буянова, это поддерживало и будет поддерживать котировки до дивидендной отсечки. Также стоимость акций вновь приблизилась к сильному уровню поддержки в районе 640 руб., что повышает вероятность роста в ближайшие дни. Итоговая дивдоходность бумаг к концу года может составить примерно 17%, что, по мнению аналитика, делает их привлекательными на текущих уровнях. "После преодоления котировками акций "НОВАТЭКА" уровня 1000 руб. на графике курсовой стоимости произошел откат к уровню, после которого цена должна снова перейти к нисходящему тренду. Кроме того, кратковременный рост снял на осцилляторах перепроданность, ограничивающую дальнейшее падение котировок", - указывает эксперт БКС. В свою очередь, динамика стоимости акций "Полюса" производит на аналитика неоднозначное впечатление. Бумаги падали вместе с рынком, однако в то же время игнорировали рост цен на золото. "Если падение на широком рынке замедлится, инвесторы обратят внимание на изменение цены базового актива, и котировки, вероятно, вырастут, - полагает Буянов. - К тому же цена находится у нижней границы восходящего канала, что повышает шансы на отскок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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