"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ВТБ и целевую цену на уровне 175 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 89%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ВТБ опубликовал неаудированные консолидированные результаты за 7 месяцев 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности МСФО, - пишут аналитики Елена Царева и Андрей Шаров. - Чистая прибыль за период снизилась на 8% по сравнению с 7М23 и составила RUB 298 млрд, но рентабельность на капитал осталась высокой - 22%. ВТБ по-прежнему ожидает рекордной прибыли в 2024 году, несмотря на слабую динамику в июле: -50% в месячном и -42% в годовом сравнении. Общий результат поддержали рост комиссий и снижение расходов на резервы. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции ВТБ, которые торгуются с мультипликатором P/E 1,2х 2024п против среднеисторического значения 4,5х".

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