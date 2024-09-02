Триггеров для позитивной переоценки бумаг Globaltrans пока нет - Альфа-банк

Триггеров для позитивной переоценки бумаг Globaltrans и возвращения их котировок к справедливым уровням в ближайшей перспективе не видно, сообщается в материале старшего аналитика Альфа-банка Анастасии Егазарян.

"Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений, касающихся финансовой инфраструктуры, компания приняла решение приостановить действие собственной дивидендной политики. Как следует из пресс-релиза, Globaltrans не видит возможности для возобновления регулярных дивидендных выплат в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем. На фоне значительного снижения грузопотока финансовые результаты Globaltrans за первое полугодие выглядят сильно. Тем не менее решение об отмене дивидендной политики перечеркивает весь позитив от хороших результатов, - пишет эксперт. - Бумаги компании многие годы воспринимались рынком в первую очередь именно как инструмент для получения дивидендных выплат (этому способствовала сдержанность стратегии развития бизнеса), поэтому такое решение очень негативно влияет на инвестиционную привлекательность. Несмотря на то что сейчас бумаги выглядят значительно дешевле своей фундаментальной стоимости, мы не видим триггеров, который могли бы поспособствовать позитивной переоценке этих бумаг и возвращению котировок к справедливым уровням в ближайшей перспективе".

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