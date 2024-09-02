Вероятен рост котировок золота до $2600/унц. к концу года - Альфа-банк

Вероятен рост котировок золота до $2600 за тройскую унцию к концу года, полагают аналитики Альфа-банка Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева.

"Золото в середине августа поставило очередной рекорд: его цена впервые в истории превысила значение $2550 за унцию, - напоминают эксперты. - На текущий момент подорожанию этого драгметалла способствуют уверенность рынка в скором снижении процентных ставок в США, геополитическая напряженность, а также ослабление доллара США. Мировые центробанки продолжают наращивать покупки физического золота. Процесс дедолларизации набирает обороты. Этому способствует то, что доллар используется в качестве инструмента в геополитических процессах - возникают видимые риски контрагента, иными словами, появляется вероятность заморозки долларовых активов, в результате чего государства теряют доступ к накопленным резервам. По своей природе золото является оптимальной резервной валютой, которая минимизирует контрагентские риски, признается во всех странах мира и достаточна ликвидна. На наш взгляд, есть вероятность, что до конца года цены на этот драгметалл поднимутся до новых исторических максимумов вблизи отметки $2600 за унцию".

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