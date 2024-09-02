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02 сентября 2024 года 11:18
"Финам" понизил прогнозную цену акций АФК "Система" до 18,78 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций АФК "Система" с 30,59 рубля до 18,78 рубля за штуку на горизонте года, подтвердив при этом рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Бумаги эмитента в мае текущего года близко подобрались к нашей цели, после чего последовала коррекция на российском рынке, что привело к снижению стоимости всех активов в портфеле АФК "Система". Это холдинг, поэтому его стоимость напрямую зависит от стоимости его активов. Помимо того, на компанию сильно влияют высокие процентные ставки, которые, вероятнее всего, будут таковыми продолжительное время. Учитывая эти факторы, мы снижаем оценку справедливой капитализации эмитента, - указывает эксперт. - При оценке стоимости бумаг использовали метод оценки холдинга по сумме его составных частей. Итоговую оценку сформировали четыре публичных компании и три самых крупных непубличных актива. Также был применен холдинговый дисконт в размере 55% и страновой дисконт в размере 10%". АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики. Ключевыми и крупнейшими его активами являются "МТС", "Сегежа", Etalon, Ozon, агрохолдинг "Степь", сеть клиник "Медси", "Биннофарм Групп", Cosmos HotelGroup, Sitronics. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
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