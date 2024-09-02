Росту акций Globaltrans препятствуют сложности с выплатой дивидендов - инвестбанк "Синара"

Росту недооцененных акций Globaltrans препятствуют сложности с выплатой дивидендов, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Матвей Тайц.

"Представленные результаты Globaltrans за 1П24 по МСФО отразили разнонаправленные изменения: если скорректированная выручка выросла на 7,7% г/г до 46,7 млрд руб., а скорр. EBITDA - на 8,9% г/г до 27,7 млрд руб., то чистая прибыль сократилась на 3,8% г/г до 20,1 млрд руб., - отмечает эксперт. - На фоне снижающихся объемов перевозки увеличить выручку в отчетном периоде помогло повышение цен на оказываемые услуги. Мы считаем акции Globaltrans недооцененными, но росту их стоимости препятствуют сохраняющиеся сложности с выплатой дивидендов: из-за технических и инфраструктурных ограничений компания не находит возможности для возобновления регулярных выплат всем акционерам во всех юрисдикциях в обозримом будущем. Сообщается также об отмене действующей дивидендной политики. Негативное в плане влияния на котировки решение".

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