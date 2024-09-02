Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2650п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне вероятна волна продаж в начале дня после сильного падения в пятницу. На этом фоне индекс Мосбиржи может упасть к отметке 2600 пунктов, который, в свою очередь, способен стать уровнем поддержки", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.