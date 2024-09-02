Снижение рынка акций РФ, скорее всего, близится к завершению - "Цифра брокер"

Снижение российского рынка акций, скорее всего, близится к завершению, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Индекс волатильности RVI на прошлой неделе отступил от максимумов предыдущей недели, несмотря на падение индекса Мосбиржи до годовых минимумов. Очередные минимумы по индексу на фоне невысокой волатильности указывают на низкую степень страха инвесторов. Таким образом, можно предположить, что спад на фондовом рынке близится к завершению и в ближайшее время индексы смогут найти опору, например, после заседания Банка России, когда исчезнет неопределенность в отношении перспектив ключевой ставки", - пишут эксперты в комментарии.

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