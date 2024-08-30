Акции АФК Система не привлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции АФК "Система" не являются привлекательными для покупок в настоящее время, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Система" представила финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев текущего года, продемонстрировав снижение прибыли на фоне роста долговой нагрузки, - отмечают эксперты. - Несмотря на увеличение выручки, мы оцениваем результаты группы как слабые вследствие получения убытка, высокой долговой нагрузки и существенного роста процентных расходов, которые по результатам первого полугодия 2024 года превысили операционную прибыль группы".

Кроме самой "Системы", высокая долговая нагрузка является еще более острым вопросом у "Сегежа Групп", для решения которого может быть проведена допэмиссия акций лесопромышленного холдинга с участием АФК Система в данном процессе. Помимо "Сегежи", высокая долговая нагрузка характерна и для прочих активов АФК "Система", в связи с чем вероятность получения холдингом высоких дивидендов от своих активов, на взгляд аналитиков, снижается.

"Также стоит отметить, что на фоне коррекции на рынке акций и высокой нормы доходности, требуемой инвесторами на фоне высокой ставки Банка России, вывод непубличных активов АФК "Система" на биржу в настоящее время находится под вопросом. На данный момент мы не считаем акции "Системы" привлекательными для инвесторов", - резюмируют стратеги сервиса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.