"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "НоваБев" и целевую цену на уровне 630 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова.

"Акции "НоваБев" в последнее время снижались вместе со всем рынком, однако после публикации слабых финансовых результатов и рекомендации скромных дивидендов ускорили падение. Мы понизили целевую цену акций "НоваБев" из-за реализации сразу нескольких рисков: во-первых, рентабельность компании сократилась сильнее, чем мы ожидали, во-вторых, на фоне падающей прибыли холдинг сократил объем выплачиваемых дивидендов. При этом отметим, что долгосрочно "НоваБев" является интересной бумагой из-за эффективной бизнес-модели и быстрорастущей сети "ВинЛаб". Однако в среднесрочной перспективе драйверов роста котировок мы не видим", - пишет эксперт "Финама".

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