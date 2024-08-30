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30 августа 2024 года 18:13
ПСБ понизил прогнозную цену акций Роснефти до 605 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную цену акций "Роснефти" до 605 руб. за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", отмечается в комментарии эксперта Евгения Локтюхова. "Роснефть" опубликовала ожидаемо неплохую отчетность по МСФО за 6 месяцев 2024 года: выручка составила 5174 млрд руб. (+33,4% г/г). EBITDA - 1650 млрд руб. (+17,8% г/г), чистая прибыль, относящаяся к акционерам - 773 млрд руб. (+26,9% г/г). Компания смогла показать уверенный рост выручки на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры рынка нефти, перевесившей некоторое сокращение добычи углеводородов, связанное с ограничениями ОПЕК+ и приостановками НПЗ. Давление на операционные доходы со стороны в первую очередь выросших налогов привели к более сдержанной динамике EBITDA и снижению рентабельности, впрочем, остающейся весьма высокой по отраслевым меркам", - пишет аналитик банка. Локтюхов обращает внимание на привлекательный дивидендный профиль компании: дивиденды по итогам 6 месяцев, по оценкам эксперта ПСБ, могут составить 36,5 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность, исходя из текущих котировок, на уровне 7,6%. На фоне неблагоприятной конъюнктуры фондового рынка, вызванной высокими ставками, стратег банка понижает оценку целевой стоимости акций "Роснефти" на горизонте 12 месяцев до 605 руб., сохраняя рекомендацию "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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