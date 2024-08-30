Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную цену акций "Роснефти" до 605 руб. за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", отмечается в комментарии эксперта Евгения Локтюхова.

"Роснефть" опубликовала ожидаемо неплохую отчетность по МСФО за 6 месяцев 2024 года: выручка составила 5174 млрд руб. (+33,4% г/г). EBITDA - 1650 млрд руб. (+17,8% г/г), чистая прибыль, относящаяся к акционерам - 773 млрд руб. (+26,9% г/г). Компания смогла показать уверенный рост выручки на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры рынка нефти, перевесившей некоторое сокращение добычи углеводородов, связанное с ограничениями ОПЕК+ и приостановками НПЗ. Давление на операционные доходы со стороны в первую очередь выросших налогов привели к более сдержанной динамике EBITDA и снижению рентабельности, впрочем, остающейся весьма высокой по отраслевым меркам", - пишет аналитик банка.

Локтюхов обращает внимание на привлекательный дивидендный профиль компании: дивиденды по итогам 6 месяцев, по оценкам эксперта ПСБ, могут составить 36,5 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность, исходя из текущих котировок, на уровне 7,6%.

На фоне неблагоприятной конъюнктуры фондового рынка, вызванной высокими ставками, стратег банка понижает оценку целевой стоимости акций "Роснефти" на горизонте 12 месяцев до 605 руб., сохраняя рекомендацию "покупать".

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