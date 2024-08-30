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30 августа 2024 года 16:27
Акции Инарктики могут быть интересны долгосрочным инвесторам - ПСБ
Акции "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") могут быть интересны долгосрочным инвесторам, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова. "Компания отчиталась по МСФО за l полугодие 2024 года: выручка составила 18,3 млрд руб. (+41% г/г), скорректированная EBITDA -7,4 млрд руб. (+17% г/г), чистый убыток - 1,4 млрд руб. против 8,6 млрд руб. прибыли годом ранее. Ключевым драйвером роста выручки стало увеличение продаж рыбы в натуральном выражении на 20% на фоне роста потребления и усиления позиций компании на российском рынке. Рентабельность по EBITDA остается высокой, что соответствует среднегодовым показателям компании за последние 5 лет", - отмечает эксперт. При этом полугодие компания закрыла убытком, что, по мнению Кузнецовой, связано с переоценкой биологических активов из-за сокращения биомассы в воде на 50% из-за неблагоприятных погодных условий. "Тем не менее, с операционной точки зрения скорр. чистая прибыль (до учета переоценки) выросла на 18% и достигла 6,3 млрд рублей. Долговая нагрузка компании опустилась до исторически низкого уровня. Мы продолжаем позитивно оценивать перспективы акций "Инарктики". Сильные финансовые результаты и уменьшение долговой нагрузки поддерживают нашу позитивную оценку, бумаги могут быть интересны долгосрочным инвесторам", - резюмирует аналитик банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНАРКТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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