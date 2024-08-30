Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания представила отчетность за 2 квартал 2024 года по МСФО: выручка выросла на 45,8% г/г, 203,6 млрд руб.; EBITDA - на 85,6% г/г, до 66,6 млрд руб. Чистая прибыль составила 41,2 млрд руб. (против убытка 55,6 млрд руб. во 2К23). На внутренних линиях было перевезено на 15,9% г/г больше пассажиров - сохраняется повышенный интерес ко внутреннему туризму, сформировавшийся в условиях ограничений",- отмечается в комментарии.

"Аэрофлот", на взгляд экспертов банка, продолжает демонстрировать высокую операционную эффективность, несмотря на рост затрат на техобслуживание парка, более чем в 2 раза г/г, в условиях ограничений, а также на топливо, на 55,2% г/г. Высокий вклад вносит и господдержка: частичная компенсация топливных затрат и страховое и лизинговое урегулирование (эффект +8,6 млрд руб. или 13% от EBITDA).

"Таким образом, операционные расходы увеличились лишь на 20,3% г/г, - констатируют аналитики ПСБ. - На положительную динамику чистой прибыли оказал влияние и эффект от курсовых переоценок в связи с укреплением рубля. Отметим также сокращение чистого долга компании, что особенно важно в условиях высоких ставок. Результаты оцениваем как ожидаемо сильные. Ждем дальнейшего роста операционных показателей ввиду еще не исчерпавшего себя импульса развития туризма с постепенным замедлением, в том числе из-за сложностей с обслуживанием парка. Отметим, что господдержка продолжает играть важную роль в операционной эффективности компании, однако пока не видим предпосылок к ее сокращению".

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