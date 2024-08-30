Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ГК ПИК на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ГК ПИК" ("ПИК СЗ") на уровне "держать" по итогам финансовой отчетности за 1П24 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"ПИК СЗ" опубликовал отчетность за 1П24 по МСФО. Выручка составила 264,8 млрд руб., совпав с уровнем 1П23. Операционная прибыль выросла на 1,6% г/г. Чистая прибыль увеличилась на 46% г/г до 40,8 млрд руб. благодаря более высоким финансовым доходам, снижению процентных расходов на 4,6% г/г и прибыли от переоценки беспоставочного форварда. Результаты компании в целом соответствуют ожиданиям. Исключением стала чистая прибыль, включившая в себя переоценку от беспоставочного форварда. Без учета данной переоценки чистая прибыль увеличилась на 13% г/г, как мы и закладывали на 1П24. Мы подтверждаем рейтинг "держать" по акциям компании", - пишет эксперт инвестбанка.

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