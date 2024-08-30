.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 149 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 августа 2024 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 149 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 149 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 124,9 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. 29 августа компания опубликовала позитивный отчет по МСФО. Аналитики отмечают, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпрома", за 6 месяцев 2024 года составила 1,043 трлн руб., что более чем втрое превышает результат за аналогичный период предыдущего года. "С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 149 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 124,9 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,1", - указывают в "Финаме". "Газпром" - крупнейшая в мире компания по объемам добычи газа. Кроме того, компания добывает и перерабатывает нефть, владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
30 августа 2024 года 19:04
Акции АФК "Система" не являются привлекательными для покупок в настоящее время, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Система" представила финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев текущего года, продемонстрировав снижение прибыли на фоне роста долговой нагрузки, - отмечают... читать дальше
.30 августа 2024 года 18:42
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "НоваБев" и целевую цену на уровне 630 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "Акции "НоваБев" в последнее время снижались вместе со всем рынком,... читать дальше
.30 августа 2024 года 18:13
Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную цену акций "Роснефти" до 605 руб. за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", отмечается в комментарии эксперта Евгения Локтюхова. "Роснефть" опубликовала ожидаемо неплохую отчетность по МСФО за 6 месяцев 2024 года: выручка составила 5174 млрд руб.... читать дальше
.30 августа 2024 года 17:46
Рынок акций РФ может достигнуть в сентябре новых минимумов с 2023 года, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок входит в сентябрь с сохранением понижательных рисков, которые могут увести его к новым минимумам с 2023 года из-за отсутствия монетарных,... читать дальше
.30 августа 2024 года 17:23
"Финам" сохраняет рейтинг "Роснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 669,7 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 37,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедшая отчетность "Роснефти" за полугодие умеренно превысила ожидания рынка, показав... читать дальше
.30 августа 2024 года 16:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 286 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "НЛМК" представил нейтральные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года,... читать дальше
.30 августа 2024 года 16:27
Акции "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") могут быть интересны долгосрочным инвесторам, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова. "Компания отчиталась по МСФО за l полугодие 2024 года: выручка составила 18,3 млрд руб. (+41% г/г), скорректированная EBITDA -7,4 млрд руб. (+17%... читать дальше
.30 августа 2024 года 15:57
Дивидендная доходность акций "Роснефти" за 1 полугодие 2024 года может составить 7,3-7,5%, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Роснефть" в четверг после окончания биржевых торгов опубликовала сильные финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года по МСФО. Выручка... читать дальше
.30 августа 2024 года 15:20
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков. "Компания представила отчетность за 2 квартал 2024 года по МСФО: выручка выросла на 45,8% г/г, 203,6 млрд руб.; EBITDA - на 85,6% г/г, до 66,6 млрд... читать дальше
.30 августа 2024 года 14:51
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ГК ПИК" ("ПИК СЗ") на уровне "держать" по итогам финансовой отчетности за 1П24 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной. "ПИК СЗ" опубликовал отчетность за 1П24 по МСФО. Выручка составила 264,8 млрд руб., совпав с уровнем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.