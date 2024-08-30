"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 149 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 149 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 124,9 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

29 августа компания опубликовала позитивный отчет по МСФО. Аналитики отмечают, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпрома", за 6 месяцев 2024 года составила 1,043 трлн руб., что более чем втрое превышает результат за аналогичный период предыдущего года.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 149 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 124,9 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,1", - указывают в "Финаме".

"Газпром" - крупнейшая в мире компания по объемам добычи газа. Кроме того, компания добывает и перерабатывает нефть, владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.

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