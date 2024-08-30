Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций РусГидро и нейтральную оценку акций НМТП

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "РусГидро" и нейтральную оценку акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП), сообщается в материале аналитика Матвея Тайца.

"Опубликованные результаты эмитента за 2К24 по МСФО оцениваем как слабые. Если выручка увеличилась на 7,7% г/г (до 142 млрд руб.), то показатель EBITDA снизился на 3,1% г/г, а чистая прибыль и вовсе упала на 61,6% г/г (до 7,1 млрд руб.). Отчетность оказалась ниже наших ожиданий по выручке (на 1,4%), EBITDA (на 3,8%), а сильнее всего - по чистой прибыли, где компания недотянула до нашего прогноза сразу 45,7%. Наибольшее влияние здесь оказала неожиданно высокая эффективная ставка по налогу на прибыль, составившая 51%, тогда как мы закладывались на 20%. Слабые результаты лишний раз подтверждают наш рейтинг "продавать" по акциям "РусГидро", - пишет эксперт.

"НМТП" опубликовал хорошие результаты за 1П24 по МСФО. Выручка выросла на 11,7% г/г (до 38,6 млрд руб.), EBITDA - на 11,5% г/г (до 28,3 млрд руб.), а чистая прибыль поднялась на 22,8% (до 21,9 млрд руб.). Наблюдаемый рост финансовых показателей укладывается в наши прогнозы по итогам года и позитивен для настроений рынка. Отчетность подтверждает наш нейтральный взгляд на акции эмитента", - указывает Тайц.

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