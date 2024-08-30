Акции Газпрома интересны для покупок - ПСБ

Акции "Газпрома" интересны для вложений, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 180 рублей за штуку, вероятность выплаты дивидендов по итогам 2024 года относительно высокая, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Компания отчиталась по МСФО за I полугодие. Результаты впечатляют: выручка выросла на 24%, EBITDA - на 31%, чистая прибыль подскочила в 3,5 раза, превысив 1 трлн рублей. Столь сильные показатели обусловлены консолидацией "Сахалинской энергии", позволившей нарастить экспортные поставки газа, а также хорошими результатами дочерней "Газпром нефти". Показатель чистый долг/скорр. EBITDA снизился до 2,4x, что ниже пороговых 2,5x и позволяет концерну вернуться к выплате дивидендов. Инвестпрограмма при текущих операционных доходах также должна позволить это, - указывает аналитик в обзоре. - Исходя из скорр. чистой прибыли накопленный дивиденд за первое полугодие может составить 16,45 руб., а дивиденды по итогам года могут составить 28-30 руб., что дает дивидендную доходность на уровне 22-23%. Вероятность выплаты дивидендов по итогам года оцениваем как относительно высокую. Считаем бумаги интересными к покупке. Целевая цена на горизонте года - 180 рублей".

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