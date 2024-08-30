"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Россетей

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив котировок акций "ФСК-Россети", сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент раскрыл результаты за I полугодие 2024 года по МСФО. Без оценочных обязательств скорректированная EBITDA выросла на 2% по сравнению с 1П23, а скорректированная чистая прибыль чуть снизилась - до 110 млрд руб. Формально "Россети" - прибыльная компания. Скорее всего, прибыль будет еще выше во втором полугодии благодаря индексации тарифов на передачу электроэнергии. Однако у компании крупные капрасходы - 188 млрд руб. за 1П24. При этом, по распоряжению президента РФ, "Россети" могут не платить дивиденды до 2026 года включительно, - отмечают эксперты инвесткомпании. - В целом мы оцениваем результаты нейтрально. Для инвесторов важны не только финансовые показатели, но также способность и готовность компании платить дивиденды. Мы считаем, что пока компания ориентирована на инвестиции, и дивиденды маловероятны. Подтверждаем "негативный" взгляд на бумагу".

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