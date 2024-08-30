Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Li Auto до $35

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Li Auto с $40 до $35 за штуку на фоне опубликованной квартальной отчетности эмитента и прогнозов менеджмента, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Романа Лукьянчикова.

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