Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Газпрома на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Отчетность "Газпрома" за 1П24 по МСФО преподнесла позитивный сюрприз и дала надежду на выплату дивидендов за 2024 год, - отмечает эксперт. - В 1П24 на показатели EBITDA и чистой прибыли акционерам "Газпрома" очень позитивно повлияла консолидация "Сахалинской Энергии", сделка по приобретению 27,5% которой была закрыта в марте 2024 года. В результате EBITDA выросла на 19% г/г до 1 459 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль - на 26% до 779 млрд руб. Ввиду этого мы ожидаем роста акций в цене в ближайшие торговые сессии. Отношение чистого долга к EBITDA составляет 2,35 - ниже порогового уровня в 2,5, а база 2П23 была еще низкой по EBITDA. Вклад 1П24 в возможные дивиденды за 2024 год можно оценить в 16,5 руб./акцию (дивдоходность при текущих котировках - 13%). "Бумажное" увеличение EBITDA в 1П24 можно оценить в 255 млрд руб. (17% показателя)".

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