"Финам" сохраняет рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 8395 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Вышедшая отчетность нефтяника за полугодие продемонстрировала уверенный рост выручки и EBITDAв годовом выражении, а основные показатели умеренно превзошли консенсус, - отмечает эксперт. - Что более важно, дивидендная доходность "ЛУКОЙЛа" за полугодие, по нашим оценкам, может составить от 7,9% до 9,1% в зависимости от нормы выплат, а доходность за весь год может превысить 17% - одно из наиболее высоких значений на российском рынке. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" оценивается всего в 1,8 EV/EBITDA 2024E и имеет денежную кубышку, эквивалентную 26% от капитализации, что позволяет компании выигрывать от повышенных процентных ставок. На фоне сочетания данных факторов продолжаем считать акции "ЛУКОЙЛа" одними из фаворитов в секторе".

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