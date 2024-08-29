SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Henderson

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций Henderson и целевую цену на уровне 870 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 36% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Henderson отчитался по МСФО за первое полугодие: год к году выручка выросла на 32% - темпы роста по-прежнему высокие, - пишут аналитики. - Год к году EBITDA (IAS 17) выросла на 39%, а рентабельность по EBITDA - до 25,9%. Считаем, что компании удалось перенести рост себестоимости в цену товаров без ущерба для спроса. А операционная рентабельность стала лучше из-за уменьшения доли расходов на аренду и персонал в общей выручке. Мы позитивно оцениваем отчётность ретейлера и отмечаем, что год к году чистая прибыль выросла в 2,2 раза, а долговые обязательства сократились на треть. Ждем дивиденды - 18 руб. на акцию за первое полугодие, дивдоходность - 2,8%".

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