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29 августа 2024 года 16:32
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Henderson
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций Henderson и целевую цену на уровне 870 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 36% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. "Henderson отчитался по МСФО за первое полугодие: год к году выручка выросла на 32% - темпы роста по-прежнему высокие, - пишут аналитики. - Год к году EBITDA (IAS 17) выросла на 39%, а рентабельность по EBITDA - до 25,9%. Считаем, что компании удалось перенести рост себестоимости в цену товаров без ущерба для спроса. А операционная рентабельность стала лучше из-за уменьшения доли расходов на аренду и персонал в общей выручке. Мы позитивно оцениваем отчётность ретейлера и отмечаем, что год к году чистая прибыль выросла в 2,2 раза, а долговые обязательства сократились на треть. Ждем дивиденды - 18 руб. на акцию за первое полугодие, дивдоходность - 2,8%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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