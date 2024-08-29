S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5620-5530п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5620-5530 пунктов в четверг при негативном балансе рисков и высокой волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"Американские фондовые индексы демонстрируют разноплановую динамику, - указывает эксперт. - Фьючерсы на NASDAQ и S&P 500 торгуются в красной зоне, а Dow Jones и Russell 2000 вышли в плюс. "Индекс страха" VIX в моменте корректируется на 34 пункта. Тем не менее мы оцениваем баланс рисков как негативный и ожидаем высокую волатильность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5620-5530 пунктов. Последние несколько торговых сессий для S&P 500 проходят в узком диапазоне между историческим максимумом на отметке 5670 и уровнем 5560 пунктов. Более значимой поддержкой для бенчмарка может выступить широкая область 5460-5500 пунктов, но для достижения новых вершин и тестирования области 5700 пунктов S&P 500 требуется поддержка технологического сектора, который с начала второго квартала остается в аутсайдерах".

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