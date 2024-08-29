Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг En+

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг En+, сообщается в обзоре аналитика Матвея Тайца.

"Как следует из представленной в четверг отчетности эмитента за 1П24 по МСФО, при снижении выручки на 3,6% (до $7 млрд) показатель EBITDA вырос на 43,8% г/г (до $1,5 млрд), а чистая прибыль - на 44,6% г/г (до $957 млн). Положительное влияние на финансовые результаты оказал в основном металлургический сегмент, где зафиксирован рост EBITDA на 171% (до $786 млн). В энергетическом сегменте показатели, представленные в долларах США, выглядят слабыми, о чем, в частности, говорит снижение EBITDA на 2,5% г/г (до $713 млн). Деятельность этого сегмента сосредоточена в РФ, поэтому на статьях в долларах сказалось ослабление рубля к американской валюте на 18% г/г, - пишет эксперт. - Из положительных моментов отметим снижение долговой нагрузки: за отчетное полугодие отношение чистого долга к EBITDA за предшествующие двенадцать месяцев уменьшилось с 4,0 до 3,5. Рынок, как нам представляется, сейчас недооценивает бумаги En+ (в частности, мы придерживаемся более оптимистичного мнения в отношении "РусАла"), в связи с чем подтверждаем по ним рейтинг "покупать".

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