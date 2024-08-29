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29 августа 2024 года 13:21
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services с прогнозной стоимостью 9,07 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 27,2% от текущего уровня сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедший отчет компании за полугодие показал рост всех ключевых показателей на 19-25% г/г на фоне продолжающегося развития добычи шельфовой нефти в Китае. Несмотря на сохраняющиеся высокие темпы роста бизнеса, на данный момент эмитент оценивается всего в 5,9 EV/EBITDA 2024E, что заметно ниже средних исторических значений. Кроме того, компания выплачивает неплохие по меркам сектора дивиденды - доходность по итогам 2024 года может составить 4,0%", - указывает эксперт. China Oilfield Services - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти. Основной регион по выручке - Китай, а важнейший клиент - материнская компания CNOOC, на которую приходится более 80% выручки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CHINA/OILFIELD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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