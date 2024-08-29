Акции Segezha Group в настоящее время непривлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Segezha Group в настоящее время не являются привлекательными для вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский лесопромышленный холдинг раскрыл неаудированные финансовые результаты за шесть месяцев 2024 года. Результаты слабые, и, несмотря на увеличение выручки, компания остается убыточной на операционном уровне. Также на финансовые результаты Segezha Group продолжает оказывать сильное давление рост процентных расходов из-за увеличения долга и процентных ставок, в связи с чем решение проблемы долговой нагрузки, на наш взгляд, является ключевой задачей для эмитента. В настоящее время мы не считаем акции ГК "Сегежа" инвестиционно привлекательными для вложений", - пишут эксперты в комментарии.

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