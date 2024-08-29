Вероятно снижение рынка акций США в ближайшие месяцы - "Мои Инвестиции"

Вероятно снижение американского фондового рынка в ближайшие месяцы, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"В динамике акций NVIDIA Corp. и индекса S&P 500 наметился паттерн "закругления вершин" (rounded-top), и если в ближайшие недели они продолжат снижаться, то в обоих случаях сформируется картина "двойной вершины". В дополнение к этим видимым техническим признакам слабости рынка существуют фундаментальные препятствия: экономика США демонстрирует признаки замедления, глобальная экономика растет слабыми темпами, а бум капиталовложений в искусственный интеллект, придавший импульс сектору полупроводников, возможно, достигает своего пика. Американские акции, вероятно, будут снижаться в ближайшие месяцы", - пишут эксперты в комментарии.

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