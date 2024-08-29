Акции Полюса остаются фаворитами сектора на рынке РФ - SberCIB

Акции ПАО "Полюс" остаются фаворитами сектора на российском фондовом рынке, оценка - "покупать", прогнозная стоимость составляет 16000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

"Эмитент опубликовал финансовые и операционные результаты за первое полугодие 2024 года. На фоне благоприятной внешней конъюнктуры отчетность оказалась сильной. Не ждем от компании промежуточные дивиденды. "Полюс" проводит масштабную инвестиционную программу, которая продлится еще несколько лет, - отмечают эксперты инвестбанка. - Тем не менее компания остается нашим фаворитом в секторе. В четвертом квартале она покажет обновленные планы развития месторождения "Сухой Лог". Это может стать дополнительным драйвером для роста котировок бумаг".

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