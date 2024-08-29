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29 августа 2024 года 11:21
Акции Полюса остаются фаворитами сектора на рынке РФ - SberCIB
Акции ПАО "Полюс" остаются фаворитами сектора на российском фондовом рынке, оценка - "покупать", прогнозная стоимость составляет 16000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research. "Эмитент опубликовал финансовые и операционные результаты за первое полугодие 2024 года. На фоне благоприятной внешней конъюнктуры отчетность оказалась сильной. Не ждем от компании промежуточные дивиденды. "Полюс" проводит масштабную инвестиционную программу, которая продлится еще несколько лет, - отмечают эксперты инвестбанка. - Тем не менее компания остается нашим фаворитом в секторе. В четвертом квартале она покажет обновленные планы развития месторождения "Сухой Лог". Это может стать дополнительным драйвером для роста котировок бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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