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28 августа 2024 года 19:00

"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций ММК на уровне 76 руб

"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и прогнозную цену на уровне 76 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Оксаны Холоденко.

"Бумаги компании потеряли с начала года 15%, за месяц - 16%, - констатирует аналитик. - Во второй половине августа поступили сообщения о новых санкциях по отношению к "ММК" со стороны США. Вполне вероятно, что акции заложили в себя большую часть санкционного негатива. Бумаги еще не дошли до уровня поддержки, но к ним стоит начать присматриваться уже сейчас. На сегодняшний день наблюдается примерно одинаковое число позитивных факторов и рисков. Акции готовятся обновить годовой минимум. Бумаги вошли в долгосрочную зону поддержки - 44,5-41,5 руб. В случае отскока среднесрочной целью могут стать 47 руб. (+9% от уровня 28 августа). Позитивным драйвером может стать информация о дивидендах. Ключевые риски - санкционные. Судя по всему, часть негатива уже заложена в котировки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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