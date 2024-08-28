"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций АФК Система до 24 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций АФК "Система" с 30 руб. до 24 руб. на фоне объявленной дополнительной эмиссии ГК "Сегежа", дочерней компании АФК "Система", сообщается в комментарии аналитиков.

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