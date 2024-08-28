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28 августа 2024 года 18:06
Промежуточные дивиденды НОВАТЭКа разочаровали инвесторов - Freedom Finance Global
Промежуточные дивиденды "НОВАТЭКа" разочаровали инвесторов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал акционерам на внеочередном общем собрании, назначенном на 30 сентября, утвердить выплату промежуточных дивидендов в размере 35,5 руб. на акцию, что оказалось близко к нижней границе прогноза консенсуса аналитиков, - отмечает эксперт. - Дивидендная политика "НОВАТЭКа" предполагает направление на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли эмитента по МСФО, однако в связи с ограничениями их возможными последствиями корпорация не раскрыла размер скорректированной прибыли по МСФО за 1 полугодие 2024 года. При этом в 1 полугодии 2024 года чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО без корректировок составила 341,7 млрд руб., и это значит, что на дивиденды за 1 полугодие будет направлено 31% от чистой прибыли без корректировок". Аналитик напоминает, что за 1 полугодие 2023 года" НОВАТЭК" выплатил дивиденды в размере 34,5 руб. на акцию, так что рекомендуемый размер дивиденда за 1 полугодие текущего года оказался всего на 2,8% выше размера промежуточного дивиденда, выплаченного годом ранее. Дивидендная доходность по текущей цене составит только 3,7% за полгода, это, по мнению Мильчаковой, немного, но до сих пор "НОВАТЭК" не отличался выплатами дивидендов с высокой доходностью. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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