"Альфа-банк" сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Henderson с целевой ценой на уровне 810 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

"Henderson опубликовал финансовые показатели за 1П24. Выручка за 1П24 выросла на 32% г/г при росте маржи EBITDA на 1,4 п. п. г/г, до 25,9% (до применения МСФО 16), при этом снижение валовой маржи с избытком компенсируется ростом операционной эффективности, - указывают аналитики Евгений Кипнис и Олеся Воробьева. - На наш взгляд, по итогам 2024 года компания способна показать сопоставимые с 2023 годом рост выручки (более чем на 30% г/г) и маржу EBITDA (более 27% до применения МСФО 16). С начала 2024 года акции компании прибавили в цене 12% (индекс Мосбиржи за тот же период упал на 12%), однако с момента IPO динамика отрицательная (-5%)".

При текущих котировках акции Henderson торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2024П на уровне 4,4х, с премией 26-52% к публичным ритейлерам РФ, что, на взгляд стратегов банка, оправдано наиболее высоким показателем ROIC в индустрии и отсутствием долговой нагрузки. В то же время, планируемые инвестиции в строительство нового РЦ в 2024-2025гг ограничивают дивидендный потенциал компании в моменте - дивидендная доходность по итогам 2024 года может составить 7%, полагают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.