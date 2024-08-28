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28 августа 2024 года 17:11
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЕвроТранса на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЕвроТранса" на уровне "покупать", но оценивает инвестиционные риски как высокие, говорится в обзоре. "ЕвроТранс" опубликовал результаты за 1П24 по МСФО. На фоне высоких цен на нефтепродукты в России и роста объемов оптовой торговли выручка увеличилась на 81% г/г, однако прибавка к 2П23 составила лишь 1%, - указывает аналитик Кирилл Бахтин. - Показатель EBITDA поднялся на 60% г/г до 7 млрд руб. Капитальные затраты высоки - 9 млрд руб., тем не менее в 1П24 у компании положительный свободный денежный поток. Мы считаем, что опубликованные результаты позитивно скажутся на динамике акций в краткосрочной перспективе: EBITDA лучше нашей оценки, как и высокий операционный денежный поток. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составляет 2,7 (в сравнении с 3,2 на конец 2023 года)". Эксперт инвестбанка полагает, что в отчетности за 2П24 отразится передача мажоритарными акционерами, получившими дивиденды за 2023 год и 1К24, средств компании на безвозмездной основе. "Важнейшим событием также станет формальное объявление оферты на выкуп акций по цене 350 руб./акцию в сентябре, - подчеркивает Бахтин. - Мы подтверждаем фундаментальный рейтинг "покупать" по бумагам компании, однако инвестиционные риски, на наш взгляд, высоки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЕВРОТРАНС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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