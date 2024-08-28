Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЕвроТранса на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЕвроТранса" на уровне "покупать", но оценивает инвестиционные риски как высокие, говорится в обзоре.

"ЕвроТранс" опубликовал результаты за 1П24 по МСФО. На фоне высоких цен на нефтепродукты в России и роста объемов оптовой торговли выручка увеличилась на 81% г/г, однако прибавка к 2П23 составила лишь 1%, - указывает аналитик Кирилл Бахтин. - Показатель EBITDA поднялся на 60% г/г до 7 млрд руб. Капитальные затраты высоки - 9 млрд руб., тем не менее в 1П24 у компании положительный свободный денежный поток. Мы считаем, что опубликованные результаты позитивно скажутся на динамике акций в краткосрочной перспективе: EBITDA лучше нашей оценки, как и высокий операционный денежный поток. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составляет 2,7 (в сравнении с 3,2 на конец 2023 года)".

Эксперт инвестбанка полагает, что в отчетности за 2П24 отразится передача мажоритарными акционерами, получившими дивиденды за 2023 год и 1К24, средств компании на безвозмездной основе. "Важнейшим событием также станет формальное объявление оферты на выкуп акций по цене 350 руб./акцию в сентябре, - подчеркивает Бахтин. - Мы подтверждаем фундаментальный рейтинг "покупать" по бумагам компании, однако инвестиционные риски, на наш взгляд, высоки".

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