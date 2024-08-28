Акции Газпром нефти могут вырасти до 700 руб. к концу текущего года - Freedom Finance Global

Акции "Газпром нефти" могут вырасти до 700 руб. к концу текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 51,96 руб. на акцию, как и ожидалось консенсусом аналитиков, - пишет эксперт. - Напомним, что в 1 полугодии 2024 года "Газпром нефть" увеличила чистую прибыль на 8% в годовом выражении до 328,5 млрд руб. Похоже, что компания сохраняет верность хорошей для миноритарных акционеров традиции 2023 года, предлагая направить на промежуточные дивиденды снова почти 75% от полугодовой чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность по текущей цене составит 7,8% за полгода, что является весьма неплохим показателем. Полагаем, что с высокой вероятностью контролирующий акционер "Газпром" и миноритарные акционеры одобрят дивиденды, так как дивиденды "дочки" могут положительно повлиять на чистую прибыль "Газпрома". До конца года, по нашей оценке, акции "Газпром нефти" могут вырасти до 700 руб.".

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