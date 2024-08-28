"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Henderson и целевую цену на уровне 1000 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 57% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Результаты Henderson за полугодие немного превзошли наши ожидания, как и размер промежуточных дивидендов, которые планирует менеджмент (доходность 3%). У нас позитивный взгляд на акции компании: мультипликаторы 4.2х EV/EBITDA и 8.0x P/E 2024п выглядят привлекательно на фоне наших прогнозов роста выручки и прибыли, а также ожиданий дивидендов. Основные риски, на наш взгляд, в экономике и трансграничных расчетах", - пишут аналитики Мария Суханова и Андрей Шаров.

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