Вероятен рост интереса инвесторов к акциям Группы Астра - Альфа-банк

Вероятен рост интереса инвесторов к акциям "Группы Астра" по мере приближения к высокому сезону в IT-индустрии, полагают аналитики Альфа-банка.

"Результаты "Группы Астра" за 2К24 вышли в рамках ожиданий и сезонных трендов, - отмечают эксперты Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Мы отмечаем высокую динамику выручки (+70% г/г), которая соответствовала динамике отгрузок за период (показатель был опубликован в конце июля), а также сезонно невысокую EBITDA. В 1П24 компания осуществила релиз новой версии флагманской OC Astra Linux и вывела на рынок несколько новых продуктов. В структуре выручки продолжает расти доля продуктов экосистемы. В целом, бизнес развивается в рамках намеченных планов и характеризуется сильными показателями баланса. В конце текущего года совет директоров может рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов".

Аналитики банка считают опубликованные результаты нейтральными для акций компании в ближайшей перспективе и сохраняют нашу рекомендацию "выше рынка" и целевую цену на уровне 647 руб. за бумагу. "Акции "Группы Астра" входят в число наших фаворитов в технологическом секторе до конца года. Мы ожидаем роста интереса инвесторов к бумаге по мере приближения к высокому сезону в IT-индустрии", - пишут Курбатова и Воробьева.

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